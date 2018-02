Bàta-teasairginn ùr son Loch Nis

Chaidh bàta-teasairginn ùr a chur air bhog ann an Loch Nis an diugh.

Le stèisean ùr aca cuideachd, bidh seo na chuideachadh do chriutha saor-thoileach an RNLI, a bhitheas a dèanamh cobhair air daoine a th' ann an trioblaid air an loch agus air na cladaichean mun cuairt.

B' e an uiridh a' bhliadhna a bu thrainge aig an sgioba bho chaidh a stèidheachadh ann an 2008.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.