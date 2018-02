Nochd iarrtas san Eilean Sgitheanach gun tèid obair-càraidh a dhèanamh air tobhta de chaisteal air an do bhuail dealanaich an t-seachdain a chaidh.

Chaidh milleadh a dhèanamh air pàirt de dh'aon dhe na balaichean a th' air fhàgail air Caisteal Maol ann an Caol Acain anns an stoirm oidhche Chiadain.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.