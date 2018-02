Tha ceist air eirigh mu na tha an-dàn dhan fhèis-chiùil Blas agus Comhairle na Gàidhealtachd a' gearradh na tha iadsan a' cur ris, deich as a cheud.

Thàinig an naidheachd an-dè agus an t-ùghdarras ionadail air a' bhuidseat aca airson an ath bliadhna ionmhais aontachadh, le sàbhalaidhean de chòig deug millean not ri lorg.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicAoidh.