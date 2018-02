Tha ceist air èirigh san Eilean Sgitheanach mu mar a tha Comhairle na Gàidhealtachd a' dèiligeadh ri tuill rathaid.

Tha dragh ann nach eil an stuth leis a bheileas gan lìonadh a' maireachdainn ach beagan làithean agus gu bheil e an uairsin a' dol ma sgaoil is a' bualadh ann an càraichean agus ann an daoine a tha a' coiseachd air an oir.

Tha Alasdair MacLeòid ag aithris.