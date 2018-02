Leasachadh air clàr-ama Loganair

Thig atharrachadh air clàr-ama Loganair airson seirbheisean eadar Beinn nam Fadhla agus Glaschu.

Bidh seirbheis a' fàgail Bheinn nam Fadhla aig 08:40 Diluain agus Dihaoine, aig 11:00 Dimàirt, Diciadain agus Diardaoin, agus aig 17:30 gach là bho Dhiluain gu Dihaoine.

Bidh seirbheisean a' tilleadh à Glaschu aig 07:15 agus aig 16:00 gach là eadar Diluain agus Dihaoine.

Iarrtas

Thuirt Stiùiriche Coimearsalta Loganair, Kay Ryan, gur e iarrtas bhon choimhearsnachd a thug orra na h-atharrachaidhean seo a dhèanamh.

Bidh an clàr-ama ùr feumail, thuirt i, do dhaoine a tha a' siubhal gu coinneamhan ospadail neo gu coinneamhan obrach ann an Glaschu.

Thig an clàr-ama a-steach air an 27mh là den Mhàrt.