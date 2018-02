Obraichean-lannsa gan cur dheth

Tha dùil gum bi co-dhiù seachdain eile ann mus tòisich obair-lannsa ris an robh dùil aig Ospadal an Ràthaig Mhòir.

Chaidh innse an-dè gu bheil na seòmraichean-lannsa air an dùnadh, agus sgàinidhean beaga air an lorg sna ballachan, agus duslach is eile nach bu chòir a bhith ann, air a lorg annta.

Thèid obair-lannsa èiginneach a dhèanamh mar a tha a dhìth ge-tà.

Seo Doneil MacLeòid.