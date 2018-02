Dithis a dhìth an Toirbheartan

Tha iomairt-teasairginn air tòiseachadh is dithis luchd-coiseachd a dhìth an Toirbheartan.

Cha do thill na fireannaich, a tha eadar 50 is 70, mar a bha dùil Diardaoin.

Chaidh fios a chur air na seirbheisean èiginn mu 2.00 sa mhadainn Dihaoine.

Tha heileacoptairean mhaor-cladaich agus sgiobaidhean beinne Thoirbeartain, Chinn an Tàile agus an RAF an lùib na h-iomairt.