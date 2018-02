"Buidseat cothromach" - Mairead Davidson

Thuirt ceannard Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil iad air "buidseat cothromach" a dhealbh, a dh'aindeoin draghan bho na h-aonaidhean.

Coinnichidh an t-ùghdarras Diardaoin gus am buidseat a dheasbad.

Feumaidh iad dèiligeadh ri toll £15m san ionmhas airson 2018/19.

Thuirt Mairead Davidson gu bheil iad air seirbheisean a dhìon.

Thuirt i nach bi buaidh air foghlam no buidseatan nan rathaidean is a' Gheamhraidh.

Tha i ag ràdh cuideachd gu bheil i an dòchas nach tèid duine a chur às an dreuchd an aghaidh an toil.

Thèid cuid de dh'obraichean a ghluasad taobh a-staigh na buidhne ge-tà, is dùil gum bi buaidh air mu 50 cosnadh.

Sàbhaladh

Tha an t-ùghdarras a' moladh gearradh suas ri 40% a dhèanamh air an airgead a tha buidhnean ealain, saor-thoileach agus coimhearsnachd a' faighinn bhuapa.

Bheireadh seo buaidh air Taigh-Cluiche Eden Court, an fhèis-chiùil BLAS agus Taic nam Ban, am measg eile.

Rachadh cùram ro agus às dèidh na sgoile, cìsean parcaidh, agus cìsean sgudail uile suas co-dhiù 10%.

Tha na h-aonaidhean air draghan a thogail mu na gearraidhean.

Thuirt Pòl Mac a' Phearsain bhon GMB gur ann air luchd-obrach na Comhairle a bhios a' bhuaidh as motha.

Thuirt Mgr Mac a' Phearsain gu bheil gearraidhean air a bhith a' bualadh air na h-ùghdarrasan ionadail fad deich bliadhna.

Tha e ag ràdh nach urrainn dhan t-suidheachadh leantainn.