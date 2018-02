Tagradh ùr mu bhàs Inbhir Ùige

Image copyright Teaghlach Chaoimhinn MhicLeòid

Thèid tagradh ùr a dhèanamh Dihaoine airson fiosrachaidh mu bhàs ann an Inbhir Ùige ann an 1997.

Chaidh corp Chaoimhinn MhicLeòid a lorg ann an caladh a' bhaile.

Bhathas a' dèiligeadh ris a' chùis bho thùs mar thubaist, ach tha teaghlach Mhgr MhicLeòid den bheachd gun deach a mhurt.

Thabhainn na poilis leisgeul air an teaghlach san Dùbhlachd mun dòigh anns an deach an rannsachadh a dhèanamh bho thùs.

Dh'aidich an Leas Àrd-Chonstabal Iain Livingstone gun robh "laigsean mòra" ann an rannsachadh Phoilis a Chinn a Tuath.

Thuirt e gun do chaill iad cothrom fianais chudromach a thrusadh.

Dihaoine, 21 bhliadhna bho bhàs Chaoimhinn MhicLeòid, nì na poilis tagradh ùr airson fiosrachaidh mun chùis.