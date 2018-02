Ionad ur dha "Spòrs Gàidhlig"?

Image copyright Northern Cairngorms sais Image caption Tha barrachd òigridh a' nochdadh ùidh ann an cur-seachadan air a' bhlàr a-muigh

Tha a' bhuidheann "Spòrs Gàidhlig" - a tha a' cur air dòigh cur-seachadan Gàidhlig dhan òigridh air a' bhlàr-a-muigh - a' coimhead ri ionad a thogail dhaibh fhèin.

Tha a' bhuidheann na pàirt de Chomunn na Gàidhlig, agus tha i an dràsta stèidhichte aig Loidse a' Ghlinne Mhòir.

Thuirt Dòmhnall Morris bhon bhuidhinn gu bheil fàs air tighinn air na tha dh'òigridh a' tighinn thuca, agus gum biodh e na bu shaoire nam biodh àite aca dhaibh fhèin.

"'S e cridhe a bhios ann dha òigridh na h-Alba a bhith a' cleachdadh Ghàidhlig le cur-seachadan a-muigh".

Cha deach àite a chomharrachadh fhathast airson an ionaid, ach thuirt e gu bheil iad a' coimhead gu sònraichte ris an sgìre eadar an Gearasdan, Inbhir Nis 's Srath Spè.

Dh'iarradh iad air daoine aig a bheil beachd air làraich a bhiodh freagarrach, neo togalach nach eil air a chleachdadh an-dràsta.

"Gairm"

"'S e gairm a tha seo a' dol a-mach dhan choimhearsnachd ann an dòigh - tha sinn ag iarraidh gun sgrìobh daoine thugainn ag ràdh tha mi a' faireachdainn gu bheil cothrom ann neo tha cothrom air an làraich seo neo anns a' bhaile seo, neo seo togalach."

"Tha sinn fosgailte do bheachd sam bith."

Tha dòchas aca cuideachd gun cruthaicheadh an t-ionad ùr obraichean.