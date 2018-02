Obraichean slàinte ann an Gallaibh

Tha obraichean aig NHS na Gàidhealtachd ann an Gallaibh gu bhith air an taisbeanadh Disathairne mar phàirt de dh'fhèis dhreuchdan.

Bidh luchd-obrach a' bhùird an làthair ann an Àrd-Sgoil Inbhir Ùige eadar 10:00m agus 2:00f airson innse do dhaoine mu na cothroman ann an slàinte agus cùram sòisealta.

Tha mì-thoileachas mòr ann an Gallaibh mu atharrachaidhean ri seirbheisean slàinte anns an sgìre, bho chaidh an t-ionad màthaireil ionadail a chur fo stiùir mhnathan-glùine.

Tha dragh ann cuideachd gun tèid an àireamh de leapannan ospadail anns an sgìre a ghearradh.

Choinnich a' bhuidheann-strì CHAT ri Rùnaire na Slàinte, Shona Robison, ann an Dùn Èideann Diciadain airson na draghan a th' orra a chur an cèill.

Thuirt Cathraiche NHS na Gàidhealtachd, Dàibhidh Alston, gun robh a' choinneamh "feumail".