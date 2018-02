Coinneamh bhuidseat CnES

Coinnichidh Comhairle nan Eilean Siar Diciadain gus buidseat aontachadh airson na bliadhna ri thighinn.

Tha easbhaidh de £4.4m ann am-bliadhna agus moladh ann àrdachadh 3% a thoirt air a' chìs chomhairle gus na leabhraichean aca a chothromachadh.

Tha an aithisg a thèid a dheasbad aig Comataidh Poileasaidh is Stòras na Comhairle a' moladh gun tèid na leabhraichean a chothromachadh le bhith a' cleachdadh airgid a chaidh a chur mu seach, agus cosgais sheirbheisean a lùghdachadh 25% thairis air na cethir bliadhna a tha romhainn.

Dheadh cur às don lùghdachadh air a' chìs chomhairle airson dàrna dachaigh.

Thèid sùil a thoirt cuideachd air mar a ghabhadh airgead sàbhaladh ann an togail sgudail, foghlam san fharsainneachd agus obair nan rathaidean.

Tha an aithisg cuideachd a' moladh an t-airgead a tha taighean spadaidh ann an Loch nam Madadh agus ann am Barraigh a' faighinn a lùghdachadh.

Thèid £2.4m de dh'airgead a th'aig a' Chomhairle a chleachdadh, agus fàgaidh sin £1.4m de dh'airgead a chaidh a chur mu seach anns an sporan airson na h-ath-bhliadhna.