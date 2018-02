Fathanas son 10 meuran RBS

Dh'fhoillsich Banca Rìoghail na h-Alba gum faigh deich de na bancaichean ionadal a bha'd am beachd dùnadh fathanas gu deireadh na bliadhna.

Tha bancaichean Bhagh a' Chaisteil, Inbhir Aora agus a' Chaoil am measg na meuran a dh'fhanas fosgailte as deidh an t-Òg Mhios.

Thubhairt RBS gun tèid sgrùdadh a dhèanamh air na tha do dhaoine gan cleachdadh mas tèid co-dhunadh deireanach a dhèanamh an ath bhliadhna.

Seo am fear naigheachd poiliticeach againn, Mìcheal MacNeill.