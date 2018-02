Chaidh seirbheis a chumail ann an Ìle an-diugh a' comharrachadh ceud bliadhna bhon a chaidh an SS Tuscania a chur fodha faisg air an eilean 's i a' giùlan shaighdearan Ameireacanach.

Chaill còrr is dà cheud am beatha nuair a loisg bàta-aigeann Gearmailteach dà thorpedo air an t-soitheach.

À Ìlle, seo Andreas Wolff.