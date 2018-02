Tòisichidh obair-leasachaidh an ath-sheachdain air seann togalach ann an Geàrrloch a bhios na dhachaigh ùr do Thaigh-tasgaidh a' bhaile.

Tha iad a' fàgail na làraich far a bheil iad an dràsda agus bidh cuid de phriomh thaisbeanaidhean an taigh-tasgaidh aig cridhe an togalaich ùir le àite cuideachd airson tòrr a bharrachd eile.

Agus mar a fhuair Iain Wentworth a-mach, tha eachdraidh an togalaich gu math inntineach.