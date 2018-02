Crathadh air laghan fearainn?

Nochd planaichean a tha ag amas air ath-bheòthachadh a thoirt air sgìrean dùthchail air an tug na fuadaichean buaidh.

Tha Fearann Coimhearsnachd na h-Alba a' moladh laghan dealbhachaidh atharrachadh airson cumhachdan ùra a thoirt do mhinistearan agus do choimhearsnachdan airson na sgìrean sin a leasachadh.

Dh' iarradh iad gum biodh cothrom ann talamh far an robh daoine a' fuireach a cheannach, fiù 's an aghaidh toil an uachdarain, airson coimhearsnachdan a bh'air fhuadach a thogail às ùr.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.