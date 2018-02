Faochadh a thaobh Àranais

Thuirt riochdairean aonaidh gun d'fhuair iad gealltanas gu bheil a' chompanaidh BiFab airson dìon a chur air na gàraidhean aca air fad ann an Alba.

Tha gàraidhean togail aig a' chompanaidh ann an Àranais an Leòdhas agus am Burntisland is Methil am Fìobha.

Tha mì-chinnt a' leantainn mu shuidheachadh na companaidh, a theabh a dhol fodha an-uiridh.

Choinnich riochdairean aonadh an GMB ri stiùirichean BiFab am Fìobha Diciadain.

Thuirt Ailean Ritchie bhon GMB gun do dh'aontaich iad gum feum a' companaidh obair sam bith a gheibh iad a chleachdadh airson na trì gàraidhean a chumail fosgailte.

Tha e ag ràdh gur e faochadh a bha sin.

Thuirt e gur dòcha gun rachadh cuid den luchd-obrach a ghluasad à Àranais gu Fìobha airson cumhnant Bheatrice a chrìochnachadh.

Mhìnich Mgr Ritchie cuideachd gu bheil iad ag iarraidh air Riaghaltas Bhreatainn dèanamh cinnteach gun tig obair air dà thuath gaoith bheag aig muir, a tha ga cur a-mach a dh'aithghearr, gu gàraidhean BiFab.