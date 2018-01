County a' neartachadh

Image copyright SNS

Tha Ross County air an sgioba aca a neartachadh ron gheama an aghaidh Obar Dheathain oidhche Chiadain.

Tha Owen Coyle air aonta a ruighinn gus Liam Fontaine a thoirt a dh'Inbhir Pheofharain às dèidh dha Hibs fhàgail.

Cha do chluich am fear-dìon geama bhon Iuchar, ach bha e na phàirt den sgioba aig Hibs a bhuannaich Cupa na h-Alba ann an 2016.

Tha grunn thrioblaidean aig Coyle is feadhainn de na cluicheadairean aige air a bhith tinn an t-seachdain seo.

Tha an sgiobair, Anndra Davies, air a ghoirteachadh.

Tòisichidh an geama ann an Inbhir Pheofharain Diciadain aig 7:45f.

Bidh Fontaine san sguad.