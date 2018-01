Mì-thoileachas mu aiseagan Steòrnabhaigh

Chaidh ball-pàrlamaid Albannach nan Eilean Siar às àicheadh nach eil e fhèin neo an Riaghaltas a' dèanamh gu leòr aiseag a bharrachd a chur air an t-seirbheis eadar Steòrnabhagh is Ulapul.

Bha Alasdair Allan a' bruidhinn às dèidh do bhall-pàrlamaid Tòraidheach, Dòmhnall Camshron, sgrìobhadh gu Ministear Còmhdhail na h-Alba ag iarraidh fuasgladh air a' chùis.

Tha Murray MacLeòid ag aithris.