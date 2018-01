Geama Chaley Thistle air

Image copyright SNS

Thèid an geama eadar Caley Thistle is Dùn Dè an Cupa na h-Alba oidhche Mhàirt air adhart.

Chaidh sgrùdadh pàirce a dhèanamh aig Pàirce Chaledonian aig meadhan là Dimàirt às dèidh uisge thruim air a' Ghàidhealtachd anns na làithean a chaidh.

Cho-dhùin an rèitire gun urrainn dhan gheama a dhol air adhart.

Tòisichidh an geama aig 7.45f.

Chrìochnaich na sgiobaidhean co-ionnan 2-2 ann an Dùn Dè sa chiad gheama.

Bidh an sgioba a bhuannaicheas an geama an aghaidh Thobar na Màthar san ath-chuairt.