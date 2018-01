Image caption Ghabh Liberty Aluminium thairis an leigheadair anns a' Ghearstan bhon chompanaidh Rio Tinto ann an 2016,

Beachdachaidh comhairlichean na Gàidhealtachd Dimàirt air iarrtas dealbhachaidh do phlana a dh'fhaodadh na ceudan de chosnaidhean a chruthachadh sa Ghearasdan.

Tha a' chompanaidh Liberty Aluminium, a ghabh thairis an leigheadair sa bhaile bhon chompanaidh Rio Tinto ann an 2016, am beachd ionad ùr a thogail a bhios a' dèanamh chuibhlichean co-mheatailt do charbadan.

Tha am plana luach mu £130m agus rachadh factaraidh gu tùr ùr a thogail air an làraich, ri taobh far a bheil an leigheadair an-dràsta.

Leig iad fhaicinn an-uiridh gu robh am plana seo aca cuibhlichean co-mheatailt a dhèanamh air an làraich, agus seo an t-iarrtas cead dealbhachaidh a' tighinn air beulaibh nan comhairlichean Dimàirt.

Tha tomhas ann gum faigheadh mu 400 duine cosnadh ann, 's gum biodh iad aig a' cheann thall a' dèanamh timcheall air dà mhillean cuibhle sa bhliadhna.

Riaghailtean àrainneachd

Tha oifigearan na comhairle ag ràdh gu bheil am plana a' tighinn a-rèir nan cumhachan anns a' phlana dealbhachaidh ionadail, 's tha iad a' moladh mar sin taic a chur ris a-rèir sreath de chumhachan san aithisg.

Tha 29 dhiubh sin ann, eadar rudan mar a bhith a' dèanamh cìnnteach às gum bi àiteachan coiseachd freagarrach timcheall na làraich agus cumail ri riaghailtean àrainneachd.

Mar eisimpleir thìed sùil a chumail air mar a thèid dèiligeadh le uisge salach.

Thathas cuideachd ag iarraidh làn sgrudadh arc-eòlais mus rachadh sian air adhart air an làraich.

Tha an t-ionad gu bhith stèidhichte air an talamh air an deach dà bhlàr Inbhir Lòchaidh a shabaid sa 15mh agus 17mh lìnn.

Tha a' chompanaidh ag ràdh gu bheil iad mothachail mu cho cudthromach 's a tha eachdraidh an làraich.

Ach, le sùil air na cumhachan sin, tha iad a' moladh taic a chur ris.