Chuala co-labhairt HiTRANS mu rannsachadh air an gabhadh slighe-tram a leasachadh aig seach-rathad an t-Sròim air taobh Siar Rois.

Bhiodh e comasach do thrèanaichean agus càraichean an loighne a chleachdadh, rud a dh'fhaodadh a bhi na fhuasgladh air an trioblaid le maoimean-slèibhe a' dùnadh an A890.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris..