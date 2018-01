Image copyright NetworkRail Alba

Tha an loidhne rèile eadar Malaig is an Gearasdan fosgailte a-rithist.

Bha an loidhne dùinte às dèidh do thrèana bualadh ann am maoim-slèibhe a thàinig a-nuas air an loidhne ri taobh Loch Eilde.

Thachair an tubaist faisg air Gleann Fhionnainn Diluain seo chaidh.

Chaidh an trèana a ghluasad Dihaoine, is lean obair tron deireadh-sheachdain.

Chaidh an loidhne fhosgladh às ùr oidhche Dhòmhnaich.