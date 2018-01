Image copyright Thinkstock

Thuirt VisitScotland gu bheil an t-Eilean Sgitheanach fosgailte is tarraingeach, às dèidh dhan eilean nochdadh air liosta de dh' àiteachan a bu chòir do luchd-turais a sheachnadh as t-samhradh.

Dh'fhoillsich a' chompanaidh chraolaidh anns na Stàitean Aonaichte, CNN, artaigil is iad ag ràdh gu bheil an t-eilean am measg àiteachan san t-saoghal far nach eil bun-structair ann airson na th' ann de luchd-turais a tha a' tighinn.

Thuirt CNN gu bheil na Sgitheanaich a-nise ag ràdh 'foghnaidh na dh'fhoghnas', is nach eil fàilte air luchd-turais tuilleadh.

Ma tha daoine dha-rìribh 'son a dhol dhan eilean, thuirt CNN, bu chòir dhaibh an samhradh a sheachnadh air neo na h-Eileanan Beaga fheuchainn.

Tha VisitScotland ag ràdh gu bheil seo tàmailteach is gum faodadh e buaidh a thoirt air Alba gu lèir.

Laigsean

Dh'aidich a' bhuidheann gu bheil dìth ghoireasan ann an cuid de dh'àiteachan anns an Eilean Sgitheanach agus gum bu chòir do dhaoine ullachadh gu leòr a dhèanamh mus tadhail iad.

Thuirt iad gu bheil obair a' leantainn gus bun-structair an eilein a leasachadh.

Dh'innis a' bhuidheann ge-tà, gu bheil an t-Eilean Sgitheanach fosgailte.

Thuirt iad gum feum iad a-nise an teachdaireachd sin a sgaoileadh.

"Tha sinn a' feuchainn ri reusanachadh cionnas as fheàrr dèiligeadh ri seo is a' faighinn a-mach dhan t-sluagh anns an fharsaingeachd agus a' foillseachadh dhaibh gu bheil an t-Eilean Sgitheanach fosgailte is tarraingeach do dhaoine", thuirt Ailean MacCoinnich bho VisitScotland.

"Tha a h-uile duine di-beathte a thighinn ann agus tha sin fìor do dh'Alba san fharsaingeachd.

"Tha sinn ag iarraidh am fiosrachadh sin fhaighinn a-mach cho luath is 's urrainn dhuinn", thuirt e.