CNN moladh gun tadhail air an Eilean Sgitheanach

Tha càineadh ga dhèanamh air a' chompanaidh chraolaidh Aimeireaganaich CNN agus iad a' moladh do dhaoine gun a bhith tadhal air an Eilean Sgitheanach co-dhiù as t-Samhradh.

Tha buidheann-turasachd san Eilean a' fàgail orra gu bheil iad ri 'naidheachdan breugach'.

Tha feadhainn air an Eilean ge-tà ag ràdh gu bheil iad a' cur fàilte air cothrom a bhith a' deasbad a bheil cron an lùib gnìomhachas na turasachd cho math ri buannachdan.