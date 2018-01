Rannsachadh Gàidhlig an Eaglais na h-Alba

Tha Eaglais na h-Alba a' cur rannsachaidh choileanta air chois air mar a thathas a' cleachdadh na Gàidhlig san eaglais.

Tha buidheann Gàidhlig na h-eaglaise a' dèanamh seo air thoiseach air plana ùr a bhios a' coimhead air mar a thathas a' cleachdadh a' chànain sa mhinistreachd.

Bidh an sgrùdadh na chuideachadh ann a bhith a' co-dhùnadh mar a dh'fhaoidte taic a chur ri ministreachd sa Ghàidhlig anns na bliadhnaichean a th' air thoiseach.

Thèid ceisteachain a chur a-mach gu ministearan, feadhainn a th' ann an trèanadh airson na ministreachd agus ministearan pròbhaidh, feuch dealbh coileanta a chruthachadh air mar a tha an cànan ga cleachdadh san eaglais san là a th' ann.

Thathas ag iarraidh cuideachd air ministearan aig nach eil Gàidhlig, no Gàidheil idir sna coithionalan aca, am beachdan a thoirt seachad.

'S ann ag amas air Plana Gàidhlig a chruthachadh do dh'Eaglais na h-Alba air fad a tha an rannsachadh.

Thuirt Cathraiche Buidhne Gàidhlig na h-Eaglaise, am Fìor-Urr. Aonghas Moireasdan, gu bheil sgìrean ann air feadh na h-Alba far a bheil ministearachd sa Ghàidhlig a' dèanamh gu math.

Thuirt e cuideachd gu bheil ùidh anns a' chànan ann an cuid de sgìrean far nach eil ministearan a bhruidhneas i rim faotainn - agus an caochladh.

"Tha sinn an dòchas gun lìon a h-uile ministear an ceisteachan gus am faigh sinn a' bhun-stèidh as fheàrr airson Plana Gàidhlig fiosraichte dhan Eaglais," thuirt an Dr. Moireasdan.

"San àm a chaidh seachad chunnaic sinn pròiseactan soirbheachail a tha a' sealltainn na dh'fhaodadh a bhith air a dhèanamh a chùm an creideamh Crìosdail a neartachadh tro adhradh agus fianais sa Ghàidhlig.

"Tha sinn a-niste ag iarraidh gluasad air adhart le bhith a' cruthachadh Plana Gàidhlig a bheir taic do Chrìosdaidhean le Gàidhlig, agus ministreachd sa Ghàidhlig airson iomadh bliadhna ri tighinn."