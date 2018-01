"Bheir bile ùr croitearachd greis"

Image copyright Hazel Smith

Cha bu chòir duil a bhith aig daoine ri Bile ùr Croitearachd uair sam bith san aithghearrachd leis cho doirbh 's a tha e reachdas ùr a stèidheachadh.

Sin a rèir Chathraiche Urras Chàrlabhaigh, Coinneach MacIllinein.

Tha Mgr MacIllinnein cuideachd den bheachd gum bu chòir an t-seasamh laghail aig croitearachd atharrachadh airson a dhèanamh nas fhreagarraiche dhan là a th' ann.

"Tha mise a' smaoineachadh gum bu chòir tòiseachadh às ùr," thuirt e.

Rudan Ùra

"Ach chan eil mi a' ciallachadh le sin gum bu chòir a h-uile càil a th' anns an t-seann bhile a shadadh air falbh.

"Tha mi den bheachd gum feum sinn rudan a th' anns an t-seann bhile - rudan a tha math anns an t-seann bhile - a thoirt leinn dhan fhear ùr.

"Agus ged a bhiodh sinn a' tòiseachadh le sgleat glan mar gum biodh, gun tòisich sinn leis na rudan sin a thoirt leinn, airson toiseach-tòiseachaidh a dhèanamh air fear ùr.

"Ach tha mi den bheachd gur e rud ùr as fheàrr.

"Tha rudan ann mar tèarainteachd màil 's rudan mar sin, a dh'fheumas fuireach ann.

"Feumaidh na rudan sin fuireach airson tha e bunaiteach dha croitearachd a dhol air adhart.

"Ach tha mi den bheachd gum feum sinn gluasad air falbh bho beothaichean, caoraich 's crodh 's an leithid sin a bhith nam bun-stèidh dha croitearachd.

"Tha mise den bheachd, anns an là sa bheil sinn beò an-diugh, gu bheil duine a tha a' togail mar gum biodh chalets airson turasachd, gu bheil e a cheart cho mòr na chroitear 's a tha an duine le 50 caora air a' chroit an ath-dhoras dha, ma 's e agus gu bheil an dà chroitear a tha sin le taighean anns a' choimhearsnachd, ann an coimhearsnachd na croitearachd, agus a' cur ri coimhearsnachd na croitearachd a thaobh a bhith a' fuireach anns a' choimhearsnachd, 's a' cur cloinne dhan sgoil is rudan mar sin.

"Chan eil mi ag ràdh gum falbh na rudan eile - ach tha mi den bheachd gum feum sinn rudan ùra a thoirt leinn.

"Mar a h-uile càil eile anns an t-saoghal a tha seo, tha evolution a' tachairt leis a h-uile càil, 's tha e a' tachairt le croitearachd an aon rud.

"Feumaidh sinn a bhith a' coimhead air adhart le dè na rudan a tha ag obair - gu h-àraid dha daoine òga.

"Tha daoine òga an-diugh agus chan eil iad an urra ris.

Cus Cabhaig

"Tha iad an urra ri an obair-là, agus 's e sin a tha cudromach dhaibh, airson gum feum iad cosnadh a bhith aca, 's a h-uile càil a th' aca ri phàigheadh.

"Tha croitearachd, 's ann a tha e na rud eile a dh'fhaodas iad a dhèanamh còmhla ri sin.

"Feumaidh sinn a h-uile càil a tha sin a thoirt a-steach còmhla ri chèile," thuirt e.

Tha bruidhinn an-dràsta air bile ùr croitearachd a bhith a' nochdadh 's dòcha ann an 2020, agus achd ùr uaireigin às dèidh sin.

"Bu chaomh leamsa fhaicinn a' gluasad nas luaithe na sin, ach chan eil mi den bheachd gum bu chòir cus cabhaig a chur ris a' chùis, ri linn gum faigh sinn an rud ceart," thuirt e.

"Ma 's e 's gun tèid cus cabhaig a chur ris, tha mi den bheachd gun tèid rudan fhàgail às a bu chòir a bhith ann, 's rudan mar sin.

"Ach tha mise a' smaoineachadh, ma chì sinn rud aig 2020, bidh iad a' dèanamh garbh math sin a dhèanamh - ach cha chreid mi gum faic," thuirt e.