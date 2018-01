Loidhne rèile gu bhith dùinte greis

Image copyright NetworkRail Scotland

Tòisichidh obair Dimàirt airson trèana a chaidh far na loidhne eadar an Gearasdan agus Malaig a chur air ais air na rèilichean.

Chan eil dùil gum fosgail an loidhne-rèile 'son grunn làithean.

Tha busaichean a' dol eadar Malaig is an Gearasdan san eadar-ama.

Thachair an tubaist tràth Diluain faisg air Gleann Fhionnainn nuair a chaidh an trèana a-steach gu maoim-slèibhe ri taobh Loch Eilde.

Bha seachdnar air an trèana aig an àm ach cha deach duine a ghoirteachadh.

Dh'innis ScotRail gun tàinig tunnaichean de sprùilleach a-nuas air an loidhne.

"Fosglaidh sinn an loidhne cho luath 's a ghabhas, ach tha obair mhòr romhainn gus sprùilleach a thoirt far na loidhne agus cliathach an t-slèibhe a dhèanamh seasmhach", thuirt Dàibhidh Dickson bho ScotRail Alliance.

Thuirt a' bhuidheann nach urrainn dhaibh a ràdh le cinnt cuin a bhios an loidhne fosgailte a-rithist.

Gheibhear am fiosrachadh às ùire bho Scotrail.