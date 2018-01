Fear a dhìth air Beinn Nibheis

Image copyright Mick Garratt/Geograph

Tha fear-coiseachd a dhìth air Beinn Nibheis, agus na Poilis ag ràdh gu bheil aimsir gu math dùbhlannach air a' bheinn.

Rinn Sgioba Teasairginn Bheanntan Loch Abair cobhair air dithis fhireannach faisg air mullach Beinn Nibheis mu 6:00f Didòmhnaich, an dèidh dha na fir fios a chur orra na bu thràithe air an fheasgar gun robh iad ann an duilgheadas.

Tha an treas fear a bha sa bhuidhinn fhathast a dhìth.

Thug cathadh agus cunnart bho mhaoimtean-sneachda air luchd-teasairginn iomairt airson an duine a thoirt gu stad air an oidhche.

Thuirt Poileas Alba gun robh iad an dòchas gun tòisicheadh oidhirpean a-rithist madainn Diluain, ach gun robh sin a' crochadh air an aimsir.

Tha iad ag iarraidh air luchd-sreap no luchd-coiseachd sam bith aig am faodadh fiosrachadh a bhith fios a chur orra.