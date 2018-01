Dìon

Tha ceannard an airm a' toirt rabhadh gum bi àmhghair aig arm Bhreatainn cumail suas ri dùthchannan eile as aonais maoineachadh a bharrachd. Ann an òraid a-nochd fhathast, canaidh an Seanalair Sir Nick Carter gu bheil an Ruis air sealtainn cho adhartach 's a tha iadsan le a bhith a' losgadh air targaidean fad às agus cuideachd a thaobh mar a tha iad a' dèiligeadh ris an eadar-lìon.

Tubaist

Thàinig trèana far na rèile tuath air a' Ghearasdan às dèidh maoim-slèibhe. Thathar a' tuigsinn gun robh còignear air bòrd nuair a thachair an tubaist madainn an-diugh. Cha deach duine sam bith a ghoirteachadh. Tha an trèana a-nise steigte air an rathad iarainn eadar Àrasaig agus Gleann Fhionnainn. Thuirt Scotrail gum bi na seirbheisean aca air fad eadar an Gearasdan agus Malaig dheth fad an là an-diugh co-dhiù.

Stàitean Aonaichte

Tha riaghaltas nan Stàitean Aonaichte air dùnadh sìos. Tha e air faileachdainn air seanadairean tighinn gu aonta buidseit. Cha tèid aig na ceudan mhìltean de luchd-obrach feadaralach air a dhol a dh'obair an-diugh, agus bidh cuid ann nach fhaigh pàigheadh gus an tèid aonta a ruighinn.

HIAL

Tha ball-pàrlamaid nan Eilean Siar a' cumail a-mach gum feum Riaghaltas na h-Alba a dhol an sàs ann am planaichean airson seirbheisean-iùil nan itealain anns a' cheann a tuath a thoirt còmhla anns an aon àite. Thuirt Aonghas Brianan MacNìll gun robh co-dhùnadh mar seo fada ro mhòr do dhìreach bòrd HIAL nan onrachd. Tha HIAL ag iarraidh stad a chur air seirbheisean iùil aig seachd dha na puirt adhair aca agus an obair annta a ghluasad gu dìreach aon ionad stiùiridh.

An t-Urramach Coinneach Dòmhnallach

Thathar air a bhith a' dèanamh luaidh air an Urramach Coinneach Dòmhnallach - Kenny Sammy - a chaochail aig an deireadh sheachdain. Bha e 83. À Dùn Bheagain a bha e agus chuir e seachad ùine ag obair ann an Leòdhas mus deach e na mhinistear san Eaglais Shaoir. Chuir Mgr Dòmhnallach seachad cuibhreann mòr dha bheatha a' feuchainn ri lorg fhaighinn air an nighean aige, Alison, a chaidh air chall agus i air turas anns na h-Innseachan anns na h-ochdadan.

Bàs

Thathar a' tuigsinn gur e athair na h-ìghne a chaidh a chur ann an grèim co-cheangailte ri mar a chaidh nighean bheag aois ochd bliadhna a shathadh gu bàs ann an taigh anns na West Midlands. Bhàsaich Mylee Billingham Disathairne às dèidh ionnsaigh ann an taigh ann am Brownhills faisg air Walsall. Thuirt na poilis gun robh iad a' rannsachadh na cùise mar thachartas teaghlaich.

UKIP

Tha duine eile air an àrd dhreuchd fhàgail ann an UKIP. Tha seo agus iad a' gearain mu mar a dhiùlt an ceannard, Henry Bolton, falbh às a dhreuchd. Dh'fhàg neach-labhairt inimrich a' phàrtaidh, John Bickley, madainn an-diugh às dèidh dhan leas cheannard, Margot Parker, cuideachd a dreuchd fhàgail. Thuirt ise gum bu chòir do Mhgr Bolton falbh cho luath 's a ghabhas às dèidh bhòt cion earbsa ann an-dè.