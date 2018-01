Loidhne rèile dùinte

Image copyright Malc McDonald / Geograph

Tha an loidhne rèile eadar Malaig is an Gearasdan dùinte às dèidh do thrèana a dhol far na rèile ann am maoim-slèibhe eadar Àrasaig agus Gleann Fhionnainn.

Thachair an tubaist madainn Diluain.

Thathas a' tuigsinn gun robh còignear luchd-siubhail air bòrd is nach deach duine a ghoirteachadh.

Thuirt Scotrail nach bi an còrr sheirbheisean ann eadar Malaig is an Gearasdan Diluain.

Tha iad air busaichean a chur air dòigh airson luchd-siubhail.

Gheibhear am fiosrachadh às ùire bho Scotrail.