Chaochail an t-Urr Coinneach Dòmhnallach

Tha luaidh ga dhèanamh air an Urramach Coinneach Dòmhnallach, neo ''Kenny Sammy'', a chaochail Disathairne.

Bha e 83 bliadhn' a dh' aois.

Bha e na mhinistear anns an Eaglais Shaoir ann an Ros Cuithne, Goillspidh agus san Eilean Sgitheanach airson ùine.

Na òige, choisinn e cliù airson a bhith a' cluiche ball-coise. Bha e air a chleachdadh san arm agus do dh' Alba aig ìre amaitearach.

Bha e ùine a' cluiche do sgioba a' Bhac ann an Leòdhas.

Chuir an t-Urr Coinneach Dòmhnallach agus a bhean, Reta, ùine mhòr seachad a' sireadh Alison, an nighean aca, a chaidh a dhìth ann an Kashmir, anns na h-Innseachan, ann an 1981.

Bha e deimhinne às gun robh Alison fhathast beò agus gum faiceadh e a-rithist i, ged nach deach aige air sin a dhèanamh mus do bhàsaich e.

Thar nam bliadhnaichean chaidh a shlàinte bhuaithe agus chaidh innse dha gun robh MS air, a thug buaidh air a fhradharc.

Tha mòran a bha eòlach air a' cuimhneachadh duine le creideamh làidir agus fear aig an robh pearsa tarraingeach do dhaoine.

Chuir e na bliadhnaichean mu dheireadh aige seachad a' fuireach ann an Goillspidh.

Tha e a' fàgail a bhean, Reta, agus a thriùir chloinne, Màiri, Sam agus Derek.