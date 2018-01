Chan e MacShimidh a th' ann

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Chaidh co-dhùnadh gur e boireannach a th' anns a' chiste.

Dhearbh rannsachadh foireansach nach e am Morair MacShimidh, neo an t-Seann Sionnach mar a bh' air, a bh' anns a' chorp gun cheann ann an ciste luaidhe faisg air a' Mhanachainn.

B'e duine cho connspaideach 's a bh' air a' Ghàidhealtachd san 18mh linn.

Rugadh Sìm Friseal ann an 1667, is chuir e roimhe mar dhuine òg a bhith na cheann-chinnidh air na Frisealaich.

Rinn e a' chùis air sin le a bhith a' toirt air Amelia Fhriseal - banntrach MhicShimidh - a phòsadh.

Chaidh an tiotal a thoirt bhuaithe, is an uairsin a chur air ais nuair a thug e taic dhan Riaghaltas an aghaidh nan Seumasach aig àm àr-a-mach 1715.

B' e an co-dhùnadh taobhadh ris na Seumasaich ann an 1745 a chuir às dha Sìm Friseal.

Ghlac na saighdearan dearga MacShimidh is e a' feuchainn ri teicheadh dhan Fhraing às dèidh sgrios Chùil Lodair.

Chaidh a thoirt a Lunnainn far an deach a cheann a thoirt bhuaithe.

'S e a' cheist a bha air mòran bhon uairsin - dè thachair dha corp MhicShimidh.

Tha eachdraidh ag ràdh gun deach a thiodhlaiceadh aig Tùr Lunnainn. Ach a rèir nam Frisealach, thug iad dhachaigh a chorp - gun cheann - chun na Gàidhealtachd.

Corp boireannaich

Chaidh sgioba an sàs ann an 2017 gus ciste a thogail às an uaigh ann an taigh-adhlacaidh Wardlaw, faisg air Cnoc Mhoire, air a' Ghàidhealtachd.

Chaidh sgrùdadh a dhèanamh air an dust, is iad an dòchas gun innseadh sin dhaibh gu bheil am Morair MacShimidh air a thiodhlaiceadh an sin.

Às dèidh mìosan a thoirt a' rannsachadh nan cnàmhan, cho-dhùin an t-Ollamh Sue NicIlleDhuibh gur e boireannach òg a th' anns a' chiste.

Chaidh fhoillseachadh cuideachd gun robh cnàmhan bho cheathrar eile anns a' chiste còmhla ris a' bhoireannach.

Cha bhuinneadh gin aca do MhacShimidh.

'S iongantach marsin, mur a h-eil am Morair MacShimidh air a thiodhlaiceadh aig Tùr Lunnainn, mar a bha an riaghaltas anns an 18mh linn a' cumail a-mach.

Thèid tuilleadh rannsachaidh foireansaich a dhèanamh ann an oidhirp dearbhadh an e ban-Fhrisealach a th' anns a' bhoireannach ann an ciste na Manachainn.