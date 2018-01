Dithis iasgairean a dhìth ann an Loch Fìne

Tha luchd-teasargainn a' coimhead airson dithis iasgairean a tha dhìth ann an Loch Fìne, ann an Earra Ghàidheal is Bòd.

Chaidh na seirbheisean-èiginn a ghairm às dèidh do bhrath-èiginn nochdadh aig 18:00 Diardaoin gun robh bàta-iasgaich air car a chur.

Chaidh treas duine a thoirt às an uisge le criubha bho bhàta-iasgaich eile. Chaidh an duine a thoirt dhan ospadal ann an Ceann Loch Gilb.

Bha bàta-teasargainn Ceann Loch Chille Chiarain, a thuilleadh air soithichean coimearsalta, a' coimhead airson an dithis iasgairean eile tron oidhche.

Chaidh inneal fon uisge a chleachdadh gus sgrùdadh a dhèanamh air a' bhàta-iasgaich a th' air grunnd na mara.

Chaidh bacadh a chur air an iomairt, ge-tà, leis gun robh e doirbh dhaibh sealladh fhaighinn air a' bhàta ri linn na h-aimsir.

Iomairt Mara

Thuirt an duine a chaidh a thoirt às an uisge gun robh an dithis iasgairean eile air a bhith còmhla ris air a' bhata nuair a chaidh i fodha faisg air Eilean Barmore, tuath air an Tairbeart.

Bha bàtaichean-teasargainn Thaigh na Bruaich, Eilean Arrain agus Ceann Loch Chille Chiarain an sàs san iomairt-teasargainn, a thuilleadh air heileacoptair nam maor-cladaich an Preastabhaig agus sgiobaidhean-teasargainn eile bhon Tairbeart, Kames, Inbhir Aora agus Chrìonan.

Thuirt neach-labhairt bho Phoileas Alba Diardaoin: ''Tha sgrùdadh mionaideach ga dhèanamh san sgìre agus chaidh aon neach a shàbhaladh bhon bhàta.

''Chaidh a thoirt gu Ospadal Meadhan Earra Ghàidheal, an Ceann Loch Gilp, far a bheil an luchd-obrach meidigeach ag ràdh gu bheil e a' faighinn cùram san ospadal agus nach deach e càil nas miosa.'

''Tha sgrùdadh ga dhèanamh leis na poilis agus Meur Rannsachaidh nan Tubaistean Mara gus dearbhadh dè dh'adhbharaich an tubaist.''