Am Belford a' coileanadh a targaidean

Image copyright Google

Tha roinn thubaist is èiginn Ospadal a' Bhelford sa Ghearasdan am measg nam prìomh deich ann an Alba airson a bhith a' coileanadh targaidean amanan feitheimh.

Sheall na figearan às ùire gun deach 95.3% de dh'euslaintich fhaicinn agus gun deach leigheis a thoirt dhaibh agus an leigeil a-mach, neo an cumail a-staigh, taobh a-staigh ceithir uairean a thìde.

Chaidh na figearan airson a' chiad sheachdain do 2018 a chruinneachadh le roinn nan seirbheisean fiosrachaidh aig NHS Seirbheisean Nàiseanta na h-Alba.

Thuirt ceannardan a' Bhelford gu robh an t-seachdain air a bhith "air leth trang" le euslaintich.

Tha na figearan a' sealltainn gu robh 170 euslaintich ann agus gun d'thàinig air ochdnar feitheamh nas fhaide na an targaid de cheithir uairean a thìde.

Trang

Tha am Belford air targaidean amanan feitheimh Riaghaltas na h-Alba a choileanadh roimhe.

Bha manadsair an ospadail, Anne Boyd-NicAoidh, air a dòigh.

"Tha e math a bhith a' faicinn an sgioba a' cumail orra a' dèanamh cho math. Se àm trang dha-rìribh a th'ann dhaibh.

"Tha na h-àireamhan àrd de dhaoine a tha sinn a' faicinn a' tighinn a-steach gu an ionad tubaist is èiginn faisg air na h-àireamhan a bhios sinn a' faicinn, mar as trice, as t-samhradh nuair a bhios an àireamh-sluaigh ionadail ag èirigh gu 50,000 leis na th'ann de luchd-turais.

"Le sin tha iad a' dèanamh obair fìor mhath aig àm gu math dùbhlanach," thuirt i.