Tha companaidh a chur inneal-cumhachd sa mhuir aig a' Choingheal ann an Earra-Ghàidheal ag ràdh gun do shoirbhibh leis na deuchainnean aca. Tha an t-inneal seo diofraichte san t-seagh 's gu bheil e mar gum biodh e snàmh air uachdar na mara, a' gabhail brath air an t-sruth. Ach thèid a ghluasad dha na Philippines an ath-mhìos, mar a tha Andreas Wolff ag aithris...