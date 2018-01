Aithisg mu sheirbheisean slàinte Sgitheanach

Image copyright Geogrpah/Richard Dorrell Image caption Tha luchd-iomairt mì-thoilichte mu phlanaichean airson Ospadal Phort Rìgh

Tha dùil ri aithisg aig deireadh a' Ghiblein bhon ath-sgrùdadh, air taobh a-muigh na buidhne, a dh'iarr NHS na Gàidhealtachd air seirbheisean èiginn taobh a-muigh nan uairean àbhaisteach anns an Eilean Sgitheanach, Loch Aillse agus iar dheas Rois.

Thèid sùil shònraichte a thoirt air am bheil am plana sin a' freagairt air ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich.

Ged a tha feadhainn ag iarraidh ath-sgrùdadh neo-eisimeileach air a' phlana 'son seirbhisean na sgire 'san fharsaingeachd, tha NHS na Gàidhealtachd ag ràdh gun cum iad orra leis a' phlana sin.

Tha NHS na Gàidhealtachd air Sir Lewis Ritchie fhastadh airson an ath-sgrùdaidh neo-eisimeileach.

Ath-chuinge

Rinnear càineadh mòr air na planaichean agus eagal ann gun tèid na seirbheisean aig Ospadal Phort Rìgh a lùghdachadh le cuid de na seirbheisean a' gluasad gu Ospadal ùr an Ath Leathainn.

Tha ath-chuinge a tha ag iarraidh ath-sgrùdadh neo-eisimeileach na mu h-atharrachaidhean san fharsaingeachd fhathast mu choinneamh Pàrlamaid na h-Alba.

Bidh Sir Lewis os cionn sgioba bhig le buill bho bhùird slàinte NHS na h-Alba a bhios a' dèiligeadh ri seirbheisean dùthchail agus iomallach, cuide ri riochdairean bho Sheirbheis Charbadan Eiridinn na h-Alba agus NHS 24.

Gearanan

Chuir ball pàrlamaid Albannach an Eilein Sgitheanaich, Loch Abar agus Bhàideanaich, Ceit Fhoirbeis, fàilte air an ath-sgrùdadh.

"Bu chòir ath-sgrùdadh a bhith ann mu sheirbheisean thubaist agus èiginn ann am Port Rìgh.

"Tha gearanan eile mu àireamh nan leapanan ann an Ospadal Phort Rìgh, ach tha mise a' smaoineachadh nach e sin am prìomh ghearan a th'aig daoine an-dràsta.

"Se an gearan as motha ach goireasan tubaist is èiginn agus tha mise a' smaoineachadh gu bheil iad ceart. Bu chòir dhan t-seirbheis nas a bhith nas làidire na tha i an-dràsta," thuirt i.