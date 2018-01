Gearraidhean foghlaim air fàire

Tha gearraidhean mòra foghlaim air fàire air a' Ghàidhealtachd. Tha a' Chomhairle a' coimhead ri mu dhà fhichead tidsear àrd-sgoile a ghearradh. Dheadh cuideachd luchd-taic clas a ghearradh, 's fiùs cuid de phatrolairean lollipop na sgìre. Nochd am fiosrachadh connspaideach an litir a chuir stiùiriche an fhòghlaim gu ceannardan-sgoile. Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris ...