Leis gu bheil deigh is sneachd agus a' ghlainne a' dol a bhith gu math ìosal, cha bhi busaichean a' ruith ann an Leòdhas oidhche Mhàirt as deidh 7:00f.

Tha dùil gum bi na seirbheisean ron àm sin a' ruith mar as còir, ach 's dòcha gum bi maill air cuid aca.

Chaidh iarraidh air luchd-siubhail bruidhinn ris na companaidhean bhusaichean a tha a' ruith nan seirbheisean agus chìthear na clàran-ama an seo.

Chaidh iarraidh air a' phoball gun a bhith a' siubhal ach ann an èiginn.