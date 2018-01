Flù a' dùnadh Ospadail an Ath leathainn

Chaidh Ospadal an Ath Leathainn anns an Eilean Sgitheanach a dhùnadh do dh'euslaintich ùra agus am flù air cuid de na h-euslaintich a th' anns an ospadal cheanna.

Thuirt Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd gu bheil am flù dearbhte ann an dithis euslainteach, agus gu bheil seachdnar eile a' fulang le comharran sgamhain.

Thathas ag iarraidh air luchd-tadhail gun a dhol dhan ospadal, ach thuirt iad gu bheil luchd-obrach deònach gu leòr bruidhinn air a' fòn ri daoine a tha airson fios fhaighinn mu an luchd-dàimh a tha san ospadal.

Tha flù a' toirt buaidh air grunn ospadal air feadh na dùthcha, agus luchd-tadhail air an casg.