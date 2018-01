Dachaigh chùraim ùr an ath-bhliadhna

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Tòisichidh obair air dachaigh-cùraim ùr an Steòrnabhagh

Tha dòchas ann gun tèid tòiseachadh air dachaigh chùraim ùr a thogail ann an Steòrnabhagh aig toiseach na ath-bhliadhna.

Bidh 52 leabaidh sa ghoireas ùr aig Cnoc nan Gobhar agus bidh mu 50 àite eile ann do dhaoine a dh'fheumas taic airson fuireach nan aonar.

Tha na molaidhean aig ìre co-chomhairle agus chaidh na planaichean a thaisbeanadh ann an Talla Bhaile Steòrnabhaigh Diluain.

'S e co-bhanntachd a tha seo eadar Comhairle nan Eilean Siar, Buidheann Taigheadais Innse Gall agus Bòrd Amalaichte nan Eilean Siar.

Thuirt Iain MacÌomhair bho Bhuidheann Taigheadas Innse Gall gu bheil iad a' dèanamh adhartais.

"Tha a' phròiseact air a bhith a' dol math agus tha sin fhìn agus a' chomhairle, gu h-àraidh, a' faighinn cuideachaidh bhon riaghaltas agus tha iadsan ag obair còmhla rinne.

"Se an ath cheum an t-airgid gu lèir a thoirt còmhla oir tha sinn an dòchas tòiseachadh ag obair air an talamh aig toiseach na h-ath bhliadhna.

Image caption Thathas airson an dachaigh chùraim ùr a thogail air làrach ri taobh Tuathanas MhicAmhlaigh ann an Steòrnabhagh.

Bidh an dachaigh chùraim a' gabhail àite Dachaighean Cùraim Dhùn Èisdean agus Dùn Bhearasaigh agus Ionad Cùraim Gharraboist, goireasan a bha freagarrach nuair a chaidh an togail ach a tha a-nis rudeigin seann fhasanta, a rèir Ionatan Potter bhon sgioba-dhealbhachaidh, Robert Potter and Partners.

"A' coimhead ri na dachaighean cùraim a th'ann, tha na seòmraichean cadail, mar eisimpleir, ro bheag. Gu math tric tha sinc san t-seòmar, ach chan eil mòran rum ann airson àirneis, airson a bhith a' suidhe, agus tha sin a' ciallachadh nach urrainn dhaibh cus ùine a chur seachad san t-seòmar-cadail aca.

"Feumaidh iad a dhol gu na rumanan coitcheann," thuirt e.

Thuirt Mgr Potter gu bheil iad a' beachdachadh air rumanan 18 meatair ceàrnagach a thogail, rud a tha e ag ràdh a dh'fhàgadh rum gu leòr airson leabaidh, cathair, bòrd agus àite-suidhe. Thuirt e gum biodh na taighean-beaga nas motha cuideachd.

"Tha sinn a' moladh gum bi barrachd roghainn ann a thaobh seòmraichean sàmhach, bìdh, agus suidhe. Tha sinn dìreach a' feuchainn ris an àrainneachd, san fharsaingeachd, a leasachadh," thuirt e.

Image caption Fhuair daoine cothrom sùil a thoirt air na planaichean airson na dachaigh cùraim ùr a thèid an àite Dachaighean Cùraim Dhùn Èisdean, Bhearasaigh agus Ionad Cùraim Gharraboist

Image caption Chaidh na planaichean airson àitichean còmhnaidh do dhaoine a dh'fheumas taic fuireach nan aonar a thaisbeanadh cuideachd. Bidh iad sin air an aon làraich.

A thuilleadh air an dachaigh chùraim agus na h-àitichean còmhnaidh beaga far am bi daoine a' fuireach leotha fhèin ach le taic ri fhaotainn dhaibh fad an latha sa dh'oidhche, tha planaichean ann cuideachd airson còrr is 60 taigh a thogail.

Bhiodh na taighean sin ri fhaotainn air màl no airson an ceannach.

Thèid iad an sin a thogail aig an aon àm sa tha na goireasan cùraim a' dol suas.

Chaidh £16m a chur mu choinneamh a' phròiseict mar-tha agus tha dùil ri maoineachadh bho Riaghaltas na h-Alba nuair a bhios cinnt ann air dè an cumadh a bhios air an leasachadh.