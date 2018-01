Tòisichidh obair air dachaigh-cùraim ùr a thogail ann an Steòrnabhagh aig toiseach na h-ath-bhliadhna. Tha còrr is leth-cheud leabaidh anns an amharc aig an ionad ùr ann an Cnoc nan Gobhar. Bidh leth-cheud àite ann cuideachd do dhaoine a tha feumach air taic a bhith nan ònrachd agus bidh trì fichead taigh ùr air an làraich. Ag aithris a Steòrnabhagh, seo Ruaraidh Rothach ...