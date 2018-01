Bradan Biastail Abhainn Abha

Tha an duais airson a' bhradain as motha a chaidh a ghlacadh an-uiridh a' dol a dh'Earra-Ghàidheal.

Fhuairear bradan a bha 47 oirleach (120 ceudameatar) de dh'fhaid air Abhainn Abha ann an sgìre Latharna.

Thathas a' tomhas gun robh cuideam de chòrr is 40LB ann.

Tha rabhadh a' tighinn na chois ge-tà, gu bheil stoc a' bhradain air lùghdachadh gu mòr.

Sabaid

"Bha e coltach ri ròn a' gluasad anns an uisge," thuirt Tom Bonniwell, an duine a ghlac am bradan mòr.

"Na tuinn a thilg e. Am fionn uisge. Spreadhadh an rud seo!

"B' ann an uair sin a dh'aithnich mi gun robh bradan biastail mòr air an loidhne.

"An uairsin lean an t-sabaid. Mhair e 40 mionaid. Nàdar de chogadh chaithidh a bh' ann," thuirt e.

Gheibh Tom duais Diluain airson a' bhradain as motha a chaidh a ghlacadh ann an 2017 aig tachartas air Abhainn Tatha ann an Siorrachd Pheairt, agus seusan bhradan na h-Alba ga thòiseachadh gu h-oifigeil.

Stoc an èisg

Thathas a' tuigsinn gu bheil stoc an èisg ann na Abhainn Tatha an ìre mhath falain.

Ach ann an Earra-Ghàidheal, chan eil cùisean buileach rèidh.

Bha Abhainn Abha uair aithnichte am measg iasgairean slaite airson bhradan mòra.

Is coltach gun deach grunnan dhiubh a ghlacadh anns na 1950 os cionn 50LB.

500 iasg

San là a th' ann ge-tà, tha iasg os cionn 20LB gu math neo-àbhaisteach.

"B' e an seusan mu dheireadh, a thaobh àireamhan, a' bhliadhna a bu mhiosa o chionn iomadach iomadach bliadhna," thuirt Tom.

"Cha d' fhuair sinn ach 500 iasg a' dol tron chunntair èisg.

"Mar sin dheth, ged a bha e mìorbhaileach iasg mòr a ghlacadh, 's e fhathast seusan air leth dona a bh' ann," thuirt e.