'Deuchainnean nas cruaidhe' às dèidh call an 'Louisa'

Image copyright MAIB Image caption Chaidh an Louisa fodha far Miùghalaigh sa Ghiblean an-uiridh.

Tha còmhraidhean gan cumail aig ìre Eòrpaich mu dheuchainnean nas cruaidhe air seacaidean sàbhalaidh a chur an sàs às dèidh call an 'Louisa'.

Cho-dhùin rannsachadh oifigeil an-uiridh gum biodh cothrom air a bhith aig an triùir iasgairean a chaill am beatha thighinn às an tubaist beò nan robh na seacaidean sàbhalaidh aca ag obair mar a bu chòir.

Bhàsaich Chrìsdean Moireasdan, 27, às na Hearadh, Màrtainn MacIain, 29, à Gallaibh agus Pòl Allston, 42, à Leòdhas nuair a chaidh an Louisa fodha far Miùghlaigh sa Ghiblean 2016.

Rinn fear eile den chriutha, Lachlann Armstrong, an gnothach air snàmh gu tìr.

Tionndadh

Ann an aithisg a rinneadh le Meur Rannsachaidh nan Tubaisean Mara (MAIB), thuirt iad nach robh na seacaidean sàbhalaidh air obrachadh mar a bhiodh dùil leis gun deach dithis a lorg air am beul fodhpa san uisge.

Thuirt àrd-neach-rannsachaidh na buidhne, Steve Clinch, gum bu chòir seacaid shàbhalaidh neach a tha gun mhothachadh a thionndadh air an druim fodhpa.

"'S e adhbhar iomagain a th' ann gun deach an sgiobair agus dithis chriutha a lorg gun mhothachadh 's iad air am beul fodhpa anns na seacaidean sàbhalaidh aca nuair a ràining luchd-teasairginn làrach na tubaiste."

Dh'iarr an MIAB ath-sgrùdadh a dhèanamh air an t-siostam dearbhaidh ann an amar-snàimh, 's iad ag ràdh nach ionnan sin agus an aimsir aig muir.

Tha na seacaidean sàbhalaidh a bha air bòrd an Louisa gu math cumanta anns a' ghnìomhachas agus air an cumail air bòrd grunn bhàtaichean aiseig ann am Breatainn.

Fuasgladh

Às dèidh do na molaidhean aig an MAIB thighinn am follais tha Buidheann na Mara is nam Maor-Cladaidh (MCA) air còmhraidhean a chumail ri buidhinn eile de a seòrsa san Roinn Eòrpa.

Thuirt neach-labhairt bhon MCA gu bheil iad air a bhith ag obair gu dlùth ris an MAIB bhon a chaidh an aithisg air an Louisa fhoillseachadh.

"Tha sinn a-nis a' còmhradh ri ar luchd-pàirt Eòrpach ann an oidhirp tuigse fhaighinn air an t-suidheachadh agus fuasgladh a lorg do thrioblaid sam bith a thèid a dhearbhadh."

Ach thuirt iad cuideachd nach eil dùil gun tèid seacaidean sàbhalaidh den t-seòrsa seo a tharraing a-mach à seirbheis aig an ìre seo.