Rannsachadh dealbhachaidh Steinis

Image caption Chaidh muinntir Steinis an ìre mhath gu h-aona ghuthach nan aghaidh nam planaichean.

Tha aithrisiche bho Roinn Dealbhachaidh Riaghaltas na h-Alba a' dol a rannsachadh iarrtais airson gàrradh-stòraidh do chompanaidh togail fhosgladh faisg air baile Steinis air iomaill Steòrnabhaigh.

Dhiùlt Comhairle nan Eilean Siar an t-iarrtas bhon chompanaidh togail O'Mac bho chionn grunn mhìosan, às dèidh ghearainean làidir bho mhuinntir na sgìre, ach tha a' chompanaidh air tagradh a chur gu Riaghaltas na h-Alba.

Tha a' chompanaidh O'Mac ag iarraidh an gàrradh-stòraidh agus oifisean a thogail eadar margaidh sprèidh Leòdhais agus na Hearadh agus baile Steinis.

Ach chaidh muinntir Steinis an ìre mhath gu h-aona ghuthach nan aghaidh.

Baile Croitearachd

Thuirt Coimisean na Croitearachd cuideachd gun atharraicheadh seo cruth an àite a bha na bhaile croitearachd.

Bha an t-iarrtas cuideachd an aghaidh plana leasachaidh na sgìre, agus tha a' Chomhairle air làrach faisg air làimh a chomharrachadh airson taigheadais.

Tha Aithrisiche Dealbhachaidh Riaghaltas na h-Alba a-nis air innse gum bi e a' tighinn air thurus air a' chiad là den Ghearran a choimhead air an làraich.

Tha e air cuireadh a thoirt dhan fheadhainn a tha an aghaidh an leasachaidh a thighinn chun na làraich fhad 's a bhios e ann.

Ach ged a dh'fhaodas iad fiosrachadh a thoirt dha, chan urrainn dha beachdachadh mun iarrtas.

Tha an litir ag ràdh gu bheil coltas ann gum bi fiosrachadh gu leòr aig an Athrisiche às dèidh an làrach fhaicinn, agus gun tèid co-dhùnadh a dhèanamh às dèidh sin.

Thuirt e mu bhios e ag iarraidh tuilleadh fiosrachaidh gun sgriobh e dhan fheadhainn a tha an aghaidh an leasachaidh.