Gealltanas ga shireadh do theaghlaichean an MoD

Image copyright Carillion Image caption Tha Carillion a' dèanamh obair do Network Rail agus, am measg eile, a' coimhead às dèidh togalaichean sgoiltean agus prìosanan, a thuilleadh air taighean an MoD.

Tha BPA Mhoireibh, Ridseard Lochhead, a' sireadh gealltanais nach toir staing ionmhais na bhuidhne Carillion buaidh air luchd-obrach Ministreachd an Dìon agus na teaghlaichean aca sa sgìre.

Tha Carillion air a dhol ann an làmhan luchd-trusaidh nam fiach, a' cur nam mìltean chosnaidhean ann an cunnart.

Am measg nan cùmhnantan a th' aca tha a bhith a' cumail seirbheis ri agus a' dèanamh obair-càraidh air 50,000 dachaigh leis an MoD.

'S i an dàrna companaidh thogail as motha san Rìoghachd Aonaichte, ach tha i air a dhol fodha an dèidh dhi airgead a chall air cùmhnantan mòra.

Tha i ann am fiachan de £1.5bn.

Àm Iomagaineach

Feumaidh a-nis Riaghaltas Westminster taic-airgid a thoirt seachad airson na seirbheisean a tha Carillion air a bhith a' ruith a chumail aig ìre.

Tha Carillion an urra ri mu 650 dachaigh ann an Inbhir Lòsaidh.

Thuirt Mgr Lochhead gur e àm gu math iomagaineach a th' ann do luchd-obrach Carillion, ach thuirt e cuideachd gum feum inntinnean teaghlaichean dhaoine a tha ag obair aig an MoD a bhith air an cur aig fois.

"Tha mi air fios a chur gu RAF Inbhir Lòsaidh mun bhuaidh a dh'fhaodadh a bhith aige seo air teaghlaichean san sgìre agus tha mi a' cur fàilte air na chaidh a ràdh thuige seo gu bheil planaichean ann airson dèanamh cinnteach gun lean na seirbheisean airson teaghlaichean ionadail," thuirt e.