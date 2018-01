Ùghdarras thairis air a' bhuidseat gheamhraidh

Dh'innis Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil iad air a dhol thairis air a' bhuidseat gheamhraidh aca mur tha.

Le dùil ri tuilleadh sneachda an t-seachdain seo agus dà mhios ann chun an earraich tha fìor dhragh ann gur ann nas motha a dh'fhàsas an toll sa bhuidseat.

Ged a tha iad ag ràdh gu bheil salainn gu leòr aca, tha iad gann de dh'airgead.

Dh'innis iad gu bheil am buidseat airson na rathaidean a shailleadh co-dhiù £500,000 thairis air a' bhuidseat.

Thuirt Cathraiche Comataidh na h-Àrainneachd, Ailean MacEanraig, gu bheil dragh air gun leudaich a' bheàrn sa bhuidseat.

Dh'innis an Comh. MacEanraig, gu robh mòran dhen luchd-obrach ag obair tron oidhche agus aig deireadh na seachdain agus ri linn sin a' faighinn airgead a bharrachd.

Thuirt e cuideachd gu bheil na rathaidean ann an staid cho truagh sa chunnaic e a-riamh agus gu feum an t-ùghdarras ionadail dèiligeadh ris an sin as t-earrach.