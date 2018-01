Image copyright SNS Image caption Joe Chalmers a' cur ICT 2-0 air thoiseach.

Thuirt manaidsear Chaley Thistle gu bheil an sgioba làn mhisneachd is iad a' sreap an Championship.

Bha Iain Robasdan air a dhòigh às dèidh dhan sgioba a' chùis a dhèanamh air Queen of the South 3-1 ann an Inbhir Nis.

Chuir Iain Vigurs ICT air thoiseach tràth is thàinig tadhal eile bho Joe Chalmers ro leathach slighe.

Bha Inbhir Nis cinnteach air na puingean nuair a chuir Aaron Doran tadhal eile san darna leth.

Fhuair Owen Bell tadhal air ais do QoS ach bha e ro anmoch dhaibh, is iad a' caoidh nach do ghabh Stephen Dobbie cothroman a bh' aige nas tràithe sa gheama.

Tha Inbhir Nis a-nise san t-6mh aite san lìog, co-ionnan ri QoS, is dìreach 3 puingean air ais bho Dhùn Phàrlain san 3mh àite.

Toilichte

"Tha sinn a' cluich le misneachd an-dràsta", thuirt Iain Robasdan.

"Cha robh sinn a-staigh am measg nan sgiobaidhean ann am meadhan na lìge fad an t-seusain ach tha sinn a' dùnadh na beàirn mean air mhean.

"Tha sinn air ball-coise math a chluich anns na mìosan a chaidh seachad ach cha do ghabh sinn ar cothroman. Anns na 2 no 3 geamaichean mu dheireadh tha sinn air na cothroman a ghabhail.

"Feumaidh sinn cumail oirnn a-nise", thuirt e.

Thèid ICT a-nise a Dhùn Dè ann an Cupa na h-Alba Disathairne seo tighinn.