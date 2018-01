Iain agus an Glenlee

Gach seachdain, bidh Iain Dòmhnallach a' cur seachad latha ag obair gu saor-thoileach còmhla ri Urras Mara Chluaidh.

Tha an t-urras a' coimhead as dèidh an Glenlee - aon de dìreach còig soithichean seòlaidh Chluaidh den t-seòrsa a tha air fhàgail air an t-saoghal.

Bha Iain, a bha na einsinneer aig muir e fhèin, an sàs ann a bhith a' sàbhaladh a' bhàta agus ga càradh a-rithist.

Tha Iain ceithir fichead bliadhna sa deich a dh'aois agus chaidh Iain MacDiarmaid ga choinneachadh.