Buidhean dìon nan cladaichean

Tha buidheann ùr sna h-Eileanan an Iar ag amas air cladaichean na sgìre a ghlanadh bho stuth plastaig agus trealaich eile a thig air tìr neo a tha air fhàgail orra.

Agus ged a tha an dà chuid, Riaghaltas na h-Alba agus Riaghaltas Westminster, air planaichean fhoillseachadh an t-seachdain seo airson lughdachadh a thoirt air an truailleadh a tha stuth plastaig ag adhbhrachadh, tha luchd-iomairt nan eilean ag ràdh gum feum iad barrachd a dhèanamh agus a dhèanamh nas cabhagaiche.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid .